Генеральным директором «СКБ Контур» вновь станет Дмитрий Мраморов

Новым генеральным директором «СКБ Контур» с 19 апреля станет Дмитрий Мраморов, сообщили в пресс-службе компании. Он сменит на этом посту Михаила Сродных, который руководил компанией с 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Мраморов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Мраморов

Дмитрий Мраморов с 2009 по 2019 год уже возглавлял «СКБ Контур», после чего шесть лет занимал пост председателя совета директоров.

«"СКБ Контур" важно сохранить устойчивость и динамику бизнеса, при этом быстрее реагировать на меняющуюся обстановку, интегрируя появляющиеся технологии в наши продукты. Я надеюсь, что мой опыт работы в совете директоров и в руководстве компании, позволит реализовать потенциал "СКБ Контур", увеличить скорость принятия решений и обеспечить новый импульс развития»,— заявил господин Мраморов.

Отмечается, что Михаил Сродных продолжит работать в «СКБ Контур» в составе совета директоров.

«СКБ Контур» — разработчик программного обеспечения для бизнеса со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — электронный документооборот, онлайн-бухгалтерия, электронная подпись, проверка контрагентов, сервисы для коммуникаций, информационная безопасность и онлайн-кассы. Выручка «СКБ Контур» за 2025 год — 48,3 млрд рублей.

Полина Бабинцева