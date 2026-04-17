Петербургу передали 26 незадекларированных квадрокоптеров на 13 млн рублей

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил заявление таможенных органов о признании бесхозяйными 26 квадрокоптеров общей стоимостью более 13 млн рублей. Техника, включая модель DJI Mavic 3 Thermal с комплектующими, изъята у индивидуального предпринимателя, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Предприниматель не оформил товары в установленном порядке и не уплатил причитающиеся таможенные платежи

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, таможенная проверка установила факт незаконного перемещения партии квадрокоптеров через границу Евразийского экономического союза. Предприниматель не оформил товары в установленном порядке и не уплатил причитающиеся таможенные платежи. Техника была изъята и помещена на склад временного хранения.

Бизнесмена надлежащим образом уведомили о проведенной проверке и истечении предельных сроков хранения изъятого имущества, однако он не предпринял действий по его востребованию и таможенному оформлению. Суд, рассмотрев заявление таможни, признал квадрокоптеры бесхозяйным имуществом и постановил передать их в распоряжение территориального управления Росимущества для дальнейшей реализации или утилизации.

Кирилл Конторщиков