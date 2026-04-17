В Вавожском районе Удмуртии частично обрушился берег реки Вала из-за половодья

В деревне Чутзялуд в Вавожском районе частично обрушился крутой берег реки Вала на улице Валинская. Причина — высокий подъем воды во время весеннего половодья и образование ледовых заторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вавожского района.

Фото: администрация Вавожского района

Сотрудники администрации провели встречу с местными жителями и обсудили организацию объездных путей. С гражданами поддерживают постоянную связь.

Карина Пырина