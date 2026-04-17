Екатеринбуржец получил 25 лет колонии за подготовку теракта против приставов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил жителю Екатеринбурга Денису Таманцеву 25 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Как сообщили в пресс-службе суда, он планировал совершить террористический акт в отношении сотрудников Ленинского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как установил суд, в августе 2023 года подсудимый, находясь в Екатеринбурге, размещал в интернете публикации с призывами к насильственным действиям по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды в отношении представителей государственной власти РФ.

В период с 13 по 14 августа 2023 года он разместил публикации, содержащие оправдание деятельности запрещенной террористической организации «Легион “Свобода России”» (признана террористической и запрещена в РФ).

В дальнейшем он вступил в переписку с неустановленным лицом, являвшимся участником организации. «Реализуя задуманное, подсудимый заполнил анкету кандидата для вступления в организацию и отправил указанному лицу, после чего дал свое согласие действовать в ее интересах на территории РФ, выполняя приказы и задания руководителей названной террористической организации в интересах Украины»,— говорится в сообщении суда.

Далее он решил совершить террористический акт в отношении сотрудников службы судебных приставов. Для реализации замысла фигурант запросил у куратора оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Тот сообщил о местонахождении тайника в Астрахани. 5 декабря 2023 года Денис Таманцев прибыл в Астрахань, где изъял из тайника оружие и боеприпасы, после чего был задержан.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные перевозка, пересылка или ношение оружия), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

Полина Бабинцева