В Марий Эл проводят проверку из-за юмористических видео бывшего полицейского

МВД по Марий Эл проводит проверку после появления в соцсетях шуточных видеороликов о работе правоохранительных органов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства.

На видео мужчина в полицейской форме иронично изображает работу сотрудников МВД. Автор роликов — бывший сотрудник полиции, уволившийся из органов внутренних дел по собственному желанию в 2025 году.

В министерстве подчеркнули, что он не имеет права носить форменное обмундирование.

