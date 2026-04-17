Над тремя российскими регионами сбили 25 БПЛА за семь часов

В период с 8:00 по 15:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 25 БПЛА самолетного типа над Белгородской, Ленинградской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

За указанный период в Белгородской области трижды объявляли режим беспилотной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя при ударе дрона по автомобилю, о ранении четырех человек при массированных атаках БПЛА в трех муниципалитетах, а также о пожаре на балконе многоквартирного дома в Шебекино при ударе БПЛА. При последнем происшествии, предварительно, никто не пострадал.

Губернаторы Ленинградской и Курской областей Александр Дрозденко и Александр Хинштейн не сообщали в указанный период о происшествиях в своих регионах, связанных с дронами.