Голосу больше нельзя верить: эксперт о новых рисках для детей в сети

Мошенники все чаще нацеливаются не только на взрослых, но и на детей. Об этом рассказал директор бизнес-юнита дополнительных продуктов МегаФона Дмитрий Кишилов. По его словам, дети и подростки становятся удобной мишенью, потому что с раннего возраста живут в цифровой среде, активно общаются в мессенджерах, быстро привыкают к новым форматам коммуникации и легче вовлекаются в контакт, который выглядит знакомым и безопасным.

Как отметил эксперт, схемы обмана становятся все более технологичными. Если раньше злоумышленники чаще действовали через запугивание и давление, то теперь они активно используют приемы, рассчитанные на доверие: копируют стиль общения, маскируются под знакомых людей, а также применяют технологии дипфейка. Особую тревогу, по словам Кишилова, вызывает распространение инструментов подделки голоса.

Эксперт обратил внимание, что необходимая длина образца голоса для клонирования уже сократилась с нескольких минут до 15 секунд. При этом количество случаев мошенничества с использованием цифровой копии голоса выросло в 6 раз. Дополнительный риск, как пояснил Кишилов, связан с тем, что образцы голосов детей и родителей часто хранятся в мессенджерах — в голосовых сообщениях и видеокружках.

По словам эксперта, на практике это означает, что ребенку могут позвонить или написать якобы от имени знакомого, родственника или даже родителя. Целью такого контакта может быть просьба назвать код из сообщения, перейти по ссылке, перевести деньги или просто вступить в разговор, который постепенно снижает бдительность. Кишилов подчеркнул, что мошенники воздействуют не только через страх: не менее часто они играют на любопытстве, сочувствии, доверии и желании помочь.

Главной мерой защиты детей эксперт назвал доверительные отношения в семье. По его словам, ребенок должен понимать, что в любой непонятной или тревожной ситуации он может сразу обратиться к взрослым и не столкнется с наказанием. Именно страх быть наказанным, как отметил Кишилов, нередко мешает детям вовремя сообщить о подозрительном звонке или сообщении.

Кроме того, эксперт посоветовал регулярно обсуждать с детьми цифровые угрозы простым и понятным языком. Речь, по его словам, идет не о запугивании, а о формировании базовых правил безопасности. В частности, детям важно объяснять, что нельзя сообщать коды из СМС, пароли и банковские данные, переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и продолжать разговор, если собеседник торопит, давит или требует сохранить что-либо в тайне.

Отдельно Кишилов рекомендовал использовать правило проверки через второй канал связи. Если ребенку звонит якобы родственник или знакомый с срочной просьбой, разговор лучше прекратить и самостоятельно связаться с этим человеком по известному номеру. В условиях распространения дипфейков, подчеркнул эксперт, доверять одному только голосу уже нельзя.

Еще одним важным условием безопасности Кишилов назвал постоянный диалог с ребенком о его цифровой жизни. Он обратил внимание, что дети и родители нередко по-разному воспринимают актуальные угрозы в интернете. Поэтому, по мнению эксперта, защита должна строиться не только на запретах и контроле, но и на внимании к тому, с кем ребенок общается, каким платформам доверяет и что считает нормой в онлайне.

