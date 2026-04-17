Расходы бюджета Нижегородской области планируют увеличить на 237,5 млн рублей

Доходы и расходы бюджета Нижегородской области на 2026 год планируется увеличить на 237,5 млн руб., следует из проекта поправок к бюджету, которые областной минфин внес в региональное законодательное собрание. После корректировки бюджета доходы составят 336,7 млрд руб., расходы — 370 млрд руб., дефицит останется прежним — 33,5 млрд руб., отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Доходы областного бюджета планируется увеличить за счет безвозмездных поступлений на лечение военных (143,3 млн руб.), возврата остатка субсидий и субвенций прошлых лет (86,1 млн руб.), а также налоговых и неналоговых доходов. Расходы в основном вырастут за счет субсидий муниципалитетам на модернизацию коммунальной инфраструктуры и затрат по концессионным соглашениям.

Поправки к бюджету заксобрание Нижегородской области рассмотрит на заседании 30 апреля.

Владимир Зубарев