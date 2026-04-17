В марте инфляция в Татарстане превысила общероссийский уровень

В марте годовая инфляция в Татарстане составила 7,08%. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе (6,67%) и в целом по России (5,86%), сообщает Национальный банк по республике Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Наиболее заметный рост показали услуги — за год они подорожали на 12,33%. Сильнее всего выросли цены на бытовые (+19,55%), санаторно-оздоровительные (+18,55%) и жилищно-коммунальные услуги (+17,25%). При этом подешевели услуги зарубежного туризма.

Продукты питания за год подорожали на 6,75%. Больше всего увеличились в цене алкоголь (+13,53%), хлеб (+11,03%) и общественное питание (+10,49%). Непродовольственные товары выросли в цене на 3,24%. Больше всего подорожали топливо (+15,36%), печатная продукция (+13,17%) и медицинские товары (+10,78%).

Анна Кайдалова