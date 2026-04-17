Бывшее СИЗО «Кресты» превратят в отели, музей и гастропространство

Группа компаний КВС представила концепцию развития территории бывшего СИЗО «Кресты», которую планируется преобразовать в общественно-культурное пространство. О проекте рассказал генеральный директор «КВС. Управление недвижимостью» Дмитрий Беляев на федеральном форуме «За горизонтом», пишет «Деловой Петербург».

В Петербурге знаменитое СИЗО «Кресты» превратят в гастропространство и отели Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко ГК «КВС» представила планировку «Крестов» после реставрации Фото: КВС. Управление недвижимостью

Согласно планам, в исторических корпусах в форме крестов откроются два отеля: один — семейный уровня пяти звезд, второй — бизнес-формата категории четыре звезды. Рядом с ними появятся спа-комплекс и ресторан премиум-класса с видом на Неву.

Основной вход в обновленный комплекс организуют со стороны набережной, напротив него оборудуют причал. Также предусмотрено строительство подземного перехода под дорогой для удобства посетителей.

Как сообщили в компании «КВС-Арсенальная», общий объем инвестиций в проект составит около 15 млрд рублей, а реализация займет порядка пяти лет. Сам объект инвестор приобрел в начале 2025 года за 1,1 млрд рублей.

Проектом предусмотрено создание полностью пешеходной зоны с гастрономической улицей, музеем, коворкингами и концертным залом. Часть зданий отведут под офисы, а у улицы Комсомола планируется построить парковку.

Матвей Николаев