Бывшее СИЗО «Кресты» превратят в отели, музей и гастропространство
Группа компаний КВС представила концепцию развития территории бывшего СИЗО «Кресты», которую планируется преобразовать в общественно-культурное пространство. О проекте рассказал генеральный директор «КВС. Управление недвижимостью» Дмитрий Беляев на федеральном форуме «За горизонтом», пишет «Деловой Петербург».
Согласно планам, в исторических корпусах в форме крестов откроются два отеля: один — семейный уровня пяти звезд, второй — бизнес-формата категории четыре звезды. Рядом с ними появятся спа-комплекс и ресторан премиум-класса с видом на Неву.
Основной вход в обновленный комплекс организуют со стороны набережной, напротив него оборудуют причал. Также предусмотрено строительство подземного перехода под дорогой для удобства посетителей.
Как сообщили в компании «КВС-Арсенальная», общий объем инвестиций в проект составит около 15 млрд рублей, а реализация займет порядка пяти лет. Сам объект инвестор приобрел в начале 2025 года за 1,1 млрд рублей.
Проектом предусмотрено создание полностью пешеходной зоны с гастрономической улицей, музеем, коворкингами и концертным залом. Часть зданий отведут под офисы, а у улицы Комсомола планируется построить парковку.