Из озера Узеть в Башкирии берут пробы на сибирскую язву

Специалисты взяли пробы на сибирскую язву из озера Узеть, расположенного возле хутора Луч в Бирском районе. В декабре, как сообщал «Ъ-Уфа», под лед провалилось стадо овец. Всего из озера подняли 1340 туш животных, сообщает телеканал UTV со ссылкой на ветстанцию Бирского района. Последних — 29 штук — достали вчера. Больше трупов животных, по официальным данным, в озере нет.

Специалисты отметили, что пробы на сибирскую язву — обычная процедура, которую проводят в подобных случаях.

Результаты анализов будут готовы через десять дней.

Майя Иванова