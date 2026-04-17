В Самаре обсудили предложения по развитию улиц Липецкой, Авроры и Белорусской

В рамках разработки единого документа территориального планирования Самары обсудили варианты развития улиц Липецкой, Авроры и Белорусской. В совещании участвовали представители министерства транспорта, департамента градостроительства и транспорта администрации Самары, НИИ ПГ г. Санкт-Петербурга и ГБУ «МосТрансПроект». Об этом сообщает министерство градостроительной политики Самарской области.

Магистральную улицу Липецкую (строительство улицы в застраиваемом районе бывшего завода ЗИМ) предложили сделать с числом полос основной проезжей части — не более 2+2, чтобы улица не стала «бутылочным горлышком». Также необходима организация улиц-дублеров.

Число полос продолжения улицы Авроры также предлагается сделать 2+2. Для повышения пропускной способности рекомендуется расширять магистраль у перекрестков.

В рамках реконструкции улицы Белорусской рекомендуется полностью запретить парковку на основной проезжей части, расширить магистраль у перекрестков. Также необходимо построить боковые проезды вдоль кварталов многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки для организации парковки и обслуживания территорий. Число полос основной проезжей части: 2+2.

