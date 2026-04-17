Роспотребнадзор выявил нарушения в 214 заведениях общепита Прикамья

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю за первые три месяца 2026 года проверили 342 предприятия общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения были выявлены в 214 заведениях. По результатам проверок приостановлена деятельность 15 точек общепита, составлено 269 протоколов об административном правонарушении. Нарушители были оштрафованы на 1,5 млн руб. От работы в кафе, столовых, пекарнях и других заведениях общепита отстранены 19 человек.