В Лениногорске вынесли приговор бывшему директору ООО «АвтоТрансСтрой». Суд признал его виновным в посредничестве во взятке и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн руб., сообщила пресс-служба Лениногорской городской прокуратуры.

В Лениногорске экс-директора компании оштрафовали за посредничество во взятке

Суд установил, что с 2020 по 2024 годы директор компании через третьих лиц передал сотрудникам территориального управления в Альметьевске РГУ «БДД» 3,3 млн руб. за беспрепятственный проезд грузового транспорта через посты весового контроля.

Его судили по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Анна Кайдалова