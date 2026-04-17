Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Лениногорске экс-директора компании оштрафовали за посредничество во взятке

В Лениногорске вынесли приговор бывшему директору ООО «АвтоТрансСтрой». Суд признал его виновным в посредничестве во взятке и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн руб., сообщила пресс-служба Лениногорской городской прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что с 2020 по 2024 годы директор компании через третьих лиц передал сотрудникам территориального управления в Альметьевске РГУ «БДД» 3,3 млн руб. за беспрепятственный проезд грузового транспорта через посты весового контроля.

Его судили по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Анна Кайдалова