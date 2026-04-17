Донской парламент одобрил деятельность правительства за 2025 год

Депутаты Заксобрания Ростовской области единогласно (55 голосов) одобрили отчет деятельности правительства региона. Отчет в ходе заседания представил глава региона Юрий Слюсарь.

«Это признание наших общих усилий и стимул двигаться дальше. За прошедший год мы добились значимых результатов во многих сферах»,— написал губернатор на своей странице в Max.

Губернатор подчеркнул, что за год в регионе уделялось много внимания социальной сфере. Кроме того, были отмечены положительные результаты экономики: регион привлек больше 800 млрд руб. инвестиций. Были завершены 334 инвестпроекта. Также Ростовская область заняла третье место в стране по урожайности зерновых.

Наталья Шинкарева

