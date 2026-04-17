В Туапсе начали ремонт поврежденного при атаке водопровода

Оперштаб Краснодарского края отчитался об устранении последствий ударов БПЛА в Туапсе накануне. По данным пресс-службы на утро 17 апреля, тушение пожара на морском терминале продолжается. В районе Варваринки начался ремонт водопровода, поврежденного обломками сбитых дронов.

Кроме того, восстановлено несколько сетей теплоснабжения. Лишившимся дома людям подобрали жилье в маневренном фонде, пока что все они остановились в гостиницах. Пункт временного размещения продолжает работать без постояльцев.

К разбору завалов, по словам главы муниципалитета Сергея Бойко, привлечены 44 человека и около десяти единиц техники. Восстановительные работы должны продлиться все выходные 18 и 19 апреля.

При ударе дронов в Туапсе погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка. Повреждены 24 частных и шесть многоквартирных домов, два учебных заведения и музыкальная школа.