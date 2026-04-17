Застройщики за год выплатили нижегородцам 275 млн рублей за изъятое жилье

За 2025 год застройщики в Нижнем Новгороде выплатили собственникам 274,5 млн руб. за изымаемое жилье, попавшее в программы комплексного развития территорий (КРТ) и развития застроенных территорий (РЗТ). Также они компенсировали муниципалитету более 259 млн руб. затрат на расселение аварийных домов, сообщила директор департамента строительства Татьяна Гераськина на заседании комиссии гордумы по строительству.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Помимо этого, застройщики передали 18 квартир в муниципальную собственность, снесли 30 расселенных домов и оформили восемь участков под жилищное строительство.

Введено за прошлый год 16 домов суммарной площадью 268,4 тыс. кв. м, также застройщики получили разрешения на возведение еще 19 домов общей площадью 567 тыс. кв. м.

Галина Шамберина