«Центр метрологических исследований "Урал-Гео"» продают за 97 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений выставило на продажу 100% доли в уставном капитале ООО «Центр метрологических исследований "Урал-Гео"», сообщается на официальном сайте проведения торгов. Начальная цена лота — 97 млн руб., шаг аукциона — 4,85 млн руб., размер задатка — 9,7 млн руб.

Аукцион назначен на 25 мая, заявки принимаются до 15 мая. Торги проводятся в первый раз.

ООО «Центр метрологических исследований "Урал-Гео"», по данным Rusprofile, зарегистрировано в июле 2018 года в Уфе, занимается деятельностью в области метрологии. Уставный капитал равняется 40,86 млн руб. В 2025 году выручка компании составила 69 млн руб., убыток — 8,9 млн руб. Среднесписочная численность работников — 29 человек.

Идэль Гумеров