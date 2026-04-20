В Черноземье 21 апреля ожидается небольшое похолодание, до +2°C

Во вторник, 21 апреля, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода, преимущественно без осадков, но в нескольких областях возможен дождь. Температура будет варьироваться от +2°C до +9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +4°C, днем поднимется до +9°C, вечером немного опустится до +7°C и вернется к +4°C ночью. Ветер до 4 м/с. Возможен дождь.

В Воронеже утром будет +3°C, днем — до +8°C, вечером температура составит +6°C, а ночью опустится до +3°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +2°C, днем он поднимется до +7°C, вечером немного опустится до +6°C и вернется к +2°C ночью. Ветер до 4 м/с. Возможен дождь.

В Липецке утром температура воздуха составит +3°C, днем потеплеет до +8°C, вечером будет +6°C, а ночью понизится до +2°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром будет +2°C, днем — +8°C, к вечеру температура опустится до +6°C, а ночью — снова до +2°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром температура составит +3°C, днем поднимется до +7°C, вечером будет +6°C, ночью опустится до +2°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова