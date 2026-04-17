В Самаре пытаются вернуть в госсобственность 1,5 га земель лесного фонда

Прокуратура Кировского района Самары в судебном порядке пытается вернуть в государственную собственность земли лесного фонда общей площадью более 1,5 га. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Речь идет о земельных участках в Студеном овраге, которые были сформированы за счет земель Пригородного лесничества Самарского лесхоза. Согласно законодательству, эти земли должны быть в собственности РФ, но в результате неоднократных сделок участки выбыли из госсобственности и перешли в частную собственность.

Районная прокуратура обратилась в суд с исками об истребовании участков из незаконного владения. Суд рассмотрел и удовлетворил 22 исковых заявления о возврате в собственность РФ участков общей площадью более 1,5 га. Еще два иска находятся на рассмотрении в Кировском районном суде Самары.

Руфия Кутляева