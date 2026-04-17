В Воронеже умер заслуженный артист России Борис Голощапов

На 77-м году в Воронеже ушел из жизни заслуженный артист России, ведущий мастер сцены Камерного театра Борис Голощапов. Об этом в театре сообщили 17 апреля. Прощание с актером пройдет в субботу, 18 апреля, в 9:00 у храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (Московский проспект, 31б).

«Мы благодарны судьбе за то, что последние десять лет из своей полувековой актерской карьеры Борис Николаевич был в труппе воронежского Камерного театра»,— написала администрация театра на странице учреждения «ВКонтакте».

Борис Голощапов родился в Воронеже 30 ноября 1949 года. В 1974-м окончил Горьковское театральное училище. Работал в Театрах юного зрителя города Риги (1974-1980), Горького (1980-1983) и Тбилиси (1983-1985). С 1985-го по 2013 год являлся артистом воронежского Театра юного зрителя.

В период 1974-1980 годов актер сотрудничал с Рижской киностудией, снимался в эпизодах и участвовал в дубляже фильмов. Руководил драматической студией при воронежском Дворце пионеров (1995-2000). Лауреат конкурса «Театральная весна» (Рига, 1975). Лауреат Воронежского областного театрального конкурса «Итоги сезона» (2008, 2018). Звание заслуженного артиста РФ Борису Голощапову присвоили в 2004 году.

На российском телевидении зрители знали Бориса Голощапова по ролям в сериалах «Адвокат» (2011), «Икорный барон» (2012) и «Горячая точка» (2019).

Борис Голощапов ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Творческую карьеру он завершил 4 июня 2024 года спектаклем «Да здравствует Король!» на сцене Камерного театра.

Денис Данилов