К строительству ВСМ привлекут больше тысячи студентов в 2026 году

Российские студенческие отряды направят свыше тысячи учащихся на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург в 2026 году. Проект объявлен главной транспортной стройкой для движения, на него переориентируют лучшие бригады, ранее работавшие на БАМе.

Проектирование и строительство магистрали продолжится до 2028 года

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Проектирование и строительство магистрали продолжится до 2028 года

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мы переориентируем туда лучшие отряды, которые работали на БАМе, более 1 тыс. студентов будет работать там»,— сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя наблюдательного совета РСО Алексей Потейко.

В январе 2026 года Минтранс РФ объявил о переходе к активной фазе строительства ВСМ Москва — Петербург. Основные работы развернуты на пилотном участке Крюково — Тверь, где формируется технологическая база для испытаний высокоскоростных решений. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. В Петербурге возведение терминала ВСМ стартует в 2026 году.

Кирилл Конторщиков