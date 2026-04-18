В Черноземье 19 апреля ожидаются дожди, до +13°C

В воскресенье, 19 апреля, жителей Черноземья ожидает переменная облачность, в части областей возможны дожди. Температура будет варьироваться от +2°C до +13°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +8°C, днем поднимется до +13°C, вечером опустится до +10°C и еще до +4°C к ночи. Ветер до 5 м/с. Днем возможен дождь.

В Воронеже утром будет +7°C, днем — до +11°C, вечером температура составит +9°C, а ночью опустится до +4°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +6°C, днем он поднимется до +11°C, вечером немного опустится до +8°C и еще до +3°C к ночи. Ветер до 6 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +6°C, днем потеплеет до +10°C, вечером будет +8°C, а ночью понизится до +4°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром будет +5°C, днем — +9°C, к вечеру температура опустится до +7°C, а ночью — до +2°C. Ветер до 4 м/с. Возможен дождь.

В Тамбове температура будет колебаться от +7°C до +9°C, а ночью опустится до +4°C. Ветер до 4 м/с. Возможен дождь.

Алина Морозова