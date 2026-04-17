В Ставрополе открылся музей космонавтики

В СевероКавказском федеральном университете в Ставрополе открылся научнообразовательный центр «Музей космонавтики», рассчитанный на регулярные экскурсии, лекции и научнопопулярные программы для студентов, школьников и гостей региона.

По данным пресс-службы СКФУ, экспозиция размещена на площади около 300 квадратных метров и сочетает традиционные экспонаты с интерактивными технологиями, чтобы посетители могли «прикоснуться» к истории отечественной космонавтики и современным космическим проектам. Время открытия площадки приурочили к 65летию первого полёта Юрия Гагарина в космос.

Основная причина создания музея — развивать научнотехнологическое образование и привлекать молодёжь к профессиям в аэрокосмической отрасли. Ректор СКФУ Татьяна Шебзухова отмечает, что музей играет роль образовательной экосистемы, где от идеи до полноценного космического проекта можно проследить путь исследования, инженерной разработки и практического внедрения. В университете подчеркивают, что проект реализуется в рамках стратегического партнерства СКФУ с Роскосмосом, Институтом астрономии РАН и рядом лидирующих научноисследовательских центров, что дает университету доступ к оригинальным экспонатам, экспертным знаниям и совместным образовательным программам.

На открытии площадки присутствовали известные деятели космонавтики и науки. Среди них — российский космонавтиспытатель Денис Матвеев, дважды побывавший в космосе и участвовавший в длительных миссиях на МКС, а также соучредитель и управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани, который занимается разработкой биопринтинга для медицинских и космических задач. В мероприятии также приняли участие астрофизик, вицепрезидент РАН, научный руководитель физикотехнического факультета и заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса СКФУ Юрий Балега, а также директор Специальной астрофизической обсерватории РАН Геннадий Валявин.

Сама экспозиция выстроена так, чтобы прослеживать историю отечественной космонавтики от первых экспериментов до современных пусков. Среди ключевых экспонатов — оригинальный скафандр «СК1», в котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории космический полет на корабле «Восток». Рядом выставлен скафандр «Сокол КВ2», который использовали в миссии «Союз Т2» в 1980х годах и который действительно побывал в космосе. Посетители также могут увидеть точную копию первой советской экспериментальной ракеты ГИРДХ, полноразмерные модели ракетносителей «Союз М2» и «ЭнергияБуран», а также интерактивные проекции спутников и ракет, которые позволяют наблюдать трехмерные модели и траектории полетов.

Значительную часть информационного наполнения музея подготовил Музей космонавтики имени Цандера в Кисловодске, который предоставил редкие издания книг о становлении космонавтики, образцы космического питания, коллекцию открыток с изображениями космонавтов и набор значков космической тематики.

