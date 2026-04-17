Radio Tapok, «Царская невестка», «Петрушка» и «Нормал»

В ближайшую неделю в Уфе выступят балалаечник Алексей Архиповский, группа Sula Fray, музыкант Radio Tapok, певец Виктор Салтыков и ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. В театрах покажут «Царскую невестку», «Вдова, коротышка, тюлень и другие», «Ночь ее откровений» и другие спектакли. В кинотеатрах Уфы — несколько кинопремьер: «Петрушка», «Нормал», «Гуру», «Операция «Панда». Дикая миссия», «Толстяк Юзи» и «Афера по-русски».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант и блогер RADIO TAPOK (Олег Абрамов)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Музыкант и блогер RADIO TAPOK (Олег Абрамов)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Концерты

Завтра, 18 апреля, в Башгосфилармонии состоится концерт балалаечника Алексея Архиповского. Музыканта называют «Паганини русской балалайки». Ему аплодировали президенты и королевские особы, его музыку слышали на различных площадках — на лужайке Белого Дома, в церковном соборе, на стадионе и в камерном концертном зале. Музыкант попал в российскую книгу рекордов в номинации «Лучший в мире балалаечник».

19 апреля в ресторане «Максимилианс» выступит группа Sula Fray. Их звучание — это смелый микс рока, блюза и поп-музыки, насыщенный живыми эмоциями и глубокими смыслами. Творчество трио отличается нестандартным подходом к написанию музыки и ее исполнению, что позволяет передавать глубокие смыслы текстов и создавать особую связь с слушателями.

21 апреля в ГКЗ «Башкортостан» пройдет международный фестиваль хореографического искусства «Танец — душа народа». В концерте примут участие государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова и государственный ансамбль танца «Салтанат» (Казахстан). В программе — казахские национальные танцы, а также танцы народов мира: монгольские, уйгурские, таджикские и другие.

Певец Виктор Салтыков споет свои популярные песни на сцене ресторана «Максимилианс» 22 апреля. «Белая ночь», «Кони в яблоках», «Улетели листья», «Островок», «Спасибо за день» и многие другие прозвучат для гостей вечера.

23 апреля во Дворце борьбы состоится концерт музыканта Олега Абрамова, более известного как Radio Tapok. На выступлении каждый зритель сможет окунуться в отечественную историю под тяжелые гитарные рифы в захватывающей атмосфере большого концерта с пиротехническим и световым шоу. Концептуальная программа будет состоять из лучших авторских работ на военно-историческую тематику, но коллектив также исполнит полюбившиеся старенькие хиты, ставшие уже неотъемлемой частью каждого выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спектакли

18 и 19 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета покажут оперу «Царская невестка». Либретто Николая Римского-Корсакова и Ильи Тюменева по одноименной драме Льва Мея. В центре сюжета — драматическая история о любви и ревности во времена Ивана Грозного. Опричник Грязной, желая заполучить Марфу Собакину, подсыпает ей приворотное зелье, которое тайно заменено на яд его отвергнутой любовницей Любашей. Марфа становится невестой царя, сходит с ума от болезни и умирает, а Грязной сознается в преступлении.

19 апреля в Уфимском государственном татарском театре «НУР» состоится благотворительный спектакль «Вдова, коротышка, тюлень и другие» по пьесе-притче Керен Климовски. Пьеса исследует границы человеческих поступков, показывая, как порой странные и непонятные действия могут быть вызваны глубокой эмоциональной болью или стремлением к связи. Часть собранных средств будет направлена на оплату реабилитации подопечного благотворительного фонда «Реафонд» Никиты Агибалова.

20 апреля в Городском дворце культуры можно будет посмотреть авантюрную мелодраму

с комедийным подтекстом и лихо закрученным сюжетом — «Ночь ее откровений». Жизнь немолодого героя, женатого бизнесмена, переворачивается с ног на голову после завязавшейся легкой интрижки в баре с юной красавицей. В ролях: Елизавета Арзамасова, Игорь Лифанов.

21 апреля в Русском драматическом театре в очередной раз поставят спектакль «Бешенные деньги». История красавицы Лидии, не страдающей от недостатка мужского внимания. Она пренебрегает своими поклонниками, далеко не каждого из них подпуская на расстояние протянутой для поцелуя руки. Это продолжается до тех пор, пока она не узнает, что отец ее разорен, а мать более не может получить кредит — тут героиня становится менее избирательной и определяет привлекательность своих кавалеров с точки зрения их достатка. В ролях: Татьяна Макрушина, Сергей Михеев, Дарья Филиппова, Олег Сальцын, Вячеслав Виноградов, Ольга Лопухова, Александр Степанов, Олег Шумилов.

«Необычная история в обычной деревне» будет рассказана 23 апреля со сцены Башкирского драматического театра. Действие спектакля происходит в обычной деревне, в которой живут обычные люди. Среди них — обычная старушка Шарифа и ее муж — причудливый старик Гиззат. Но вот в их доме поселяется девушка с обычным именем Йондоз. Гиззат влюбляется в нее и... приступает к воплощению в жизнь своей необычной мечты. В ролях: Гузяль Маликова, Ринат Баймурзин, Азамат Гафаров, Рауис Загитов, Илдар Гумеров и другие.

«Звездопад» можно буде наблюдать 24 апреля в Русском драматическом театре. Третий год Великой Отечественной войны. Тыловой госпиталь. Девятнадцатилетний Миша Ерофеев, еще не видевший жизни, но уже знакомый со смертью, приходит в себя после операции. В теплом, приглушенном свете настольной лампы он видит совсем юную медсестру Лиду...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Никита Кологривый

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Актер Никита Кологривый

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Кино

Комедия «Петрушка». Талант есть, а смелости — нет. Так и жил бы повар Петя в тени своей неуверенности, если бы не детский обет, данный бабушке, и неожиданный шанс — попасть на кухню престижного ресторана. Но его ждет не воплощение мечты, а горькое открытие: его лучший друг Рома готов на все ради звёздного статуса. В одиночку Петя не справился бы, но ему на помощь приходит… ожившая кукла Петрушка. В ролях: Александр Метелкин, Никита Кологривый, Стася Милославская, Виктор Логинов и другие.

Боевик «Нормал». Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется безопасным, почти сонным и дружелюбным. Но после ограбления банка Улисс обнаруживает преступный заговор, в который вовлечен весь город. Теперь ему предстоит решить, готов ли он пойти до конца и разрушить кажущуюся идиллию. В ролях: Боб Оденкерк, Рина Джолли, Брендан Флетчер, Брайан Саки и другие.

Триллер «Гуру». Матье Вассер — стремительно набирающий популярность харизматичный коуч по личностному росту и взаимоотношениям. Его успех будоражит массы и одновременно вызывает беспокойство у окружающих. Матье не подозревает, что тайный враг готовит ему испытание, способное разрушить его жизнь. Предстоит выяснить, сможет ли кумир миллионов выйти победителем в самой опасной игре в своей жизни. В ролях: Пьер Нинэ, Марион Барбо, Антони Бажон, Кристоф Монтене и другие.

Комедия «Операция "Панда". Дикая миссия». Мастеру кунг-фу Джеки предстоит перевести своего очаровательного подопечного — панду Сюсю в новый вольер. Но на пути их настигает банда международных грабителей. В разгар схватки с ними Джеки срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Чтобы спасти панду, звезде единоборств предстоит не только найти общий язык с дикарями, но и помочь им решить немало проблем. В ролях: Джеки Чан, Ма Ли, Цяо Шань, Кэ Да, Пань Биньлун и другие.

Мультфильм «Толстяк Юзи». Юзи — редчайший представитель семейства кошачьих. Только обитает он не в тропических лесах, а в Нью-Йорке, где он живет в шикарной квартире с джакузи и спортзалом. А еще он умеет водить машину и любит тортики со сладкой газировкой. Всё меняет телепередача о диких животных. Вместе с бездомным котом Бобби Юзи решает найти своих родных.

Комедия «Афера по-русски». Два незадачливых брата выходят на свободу с искренним желанием начать новую честную жизнь, но судьба решает иначе. Внезапно возникшее новое «дело», легкое на первый взгляд, оборачивается цепью неожиданных и курьезных событий, которые толкают братьев к полному фиаско. Но в ситуацию вмешивается любовь. В ролях: Федор Лавров, Степан Девонин, Светлана Степанковская, Виктор Бычков и другие.