В Татарстане поставили задачу превратить Казань в один из ключевых центров развития робототехники в стране. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Казань планируют сделать столицей робототехники России

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«Мы ставим амбициозную цель, чтобы в будущем Казань стала столицей робототехники в России», — отметил заместитель министра цифрового развития республики Булат Габдрахманов.

Отмечается, что развитию отрасли сегодня мешает дефицит специалистов. Согласно исследованию «Авито Работы» и Университета Иннополис, 43% компаний испытывают нехватку инженеров по автоматизации, 41% — конструкторов и 31% — программистов роботов.

Решать кадровую проблему планируют за счет системной работы с молодежью, начиная со школы. В частности, Минцифры Татарстана совместно с ИТ-парком запускают открытый турнир по робототехнике. Ожидается, что в нем примут участие 2 тыс. человек. Призовой фонд соревнований превысит 300 тыс. руб.

Анна Кайдалова