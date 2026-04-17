В Ленобласти к защите от беспилотников будут привлекать резервистов

Оперативный штаб Ленинградской области принял решение по укреплению и усилению защиты неба в регионе от атак беспилотников. В частности, для формирования экипажей мобильных огневых групп будут привлекать резервистов, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам - участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах советской и российской армии: мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт»,— заявил господин Дрозденко.

По его словам, соглашение будет заключаться по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп, а также защиты ленинградского неба.

Одновременно всех резервистов трудоустроят на работу на предприятия и в организации критической инфраструктуры для их защиты.

Губернатор добавил, что дополнительную материальную поддержку и техническую помощь окажут 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, которая дислоцирована на территории Ленобласти.

Матвей Николаев