В Ростовской области назначен новый уполномоченный по правам ребенка
Законодательное собрание Ростовской области поддержали кандидатуру Тамары Шевченко на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе. Об этом стало известно в ходе заседания.
1 / 2
Парламентарии единогласно проголосовали за назначение госпожи Шевченко. Ранее ее кандидатура была поддержана общественниками. Госпожа Шевченко вступает в должность с 5 мая.
Ранее Тамара Шевченко занимала должность министра образования Ростовской области с 2023 года. До этого с июня 2018 года замещала должность начальника отдела по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики в правительстве региона, а в декабре 2018 года ее назначили замминистра культуры региона.