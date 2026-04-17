В Ростовской области назначен новый уполномоченный по правам ребенка

Законодательное собрание Ростовской области поддержали кандидатуру Тамары Шевченко на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе. Об этом стало известно в ходе заседания.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фото: пресс-службы Законодательного собрания Ростовской области

Парламентарии единогласно проголосовали за назначение госпожи Шевченко. Ранее ее кандидатура была поддержана общественниками. Госпожа Шевченко вступает в должность с 5 мая.

Ранее Тамара Шевченко занимала должность министра образования Ростовской области с 2023 года. До этого с июня 2018 года замещала должность начальника отдела по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики в правительстве региона, а в декабре 2018 года ее назначили замминистра культуры региона.

