Эксперт телекома: как улучшить качество звонков с помощью настроек смартфона

Многие пользователи замечают в настройках смартфона пункты VoLTE и VoWiFi, но не всегда понимают, для чего они нужны. Из-за этого такие функции часто остаются выключенными, хотя в ряде ситуаций именно они могут заметно улучшить качество связи. Об этом рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

По словам эксперта, VoLTE отвечает за более качественные голосовые вызовы и более быстрое соединение при звонке. Проще говоря, собеседника становится слышно четче, а сам вызов устанавливается быстрее. VoWiFi работает в другой ситуации: эта функция позволяет звонить и принимать вызовы через Wi-Fi, если сигнал сотовой сети в конкретном месте слабый или нестабильный. Для пользователя это означает более комфортный разговор там, где мобильная связь обычно работает с перебоями.

Как пояснил специалист, особенно полезным VoWiFi бывает в помещениях, где телефону сложно поймать устойчивый сигнал. Это могут быть квартиры с плотными стенами, офисные здания, подвальные помещения, подземные парковки или загородные дома. Если при этом в помещении есть стабильный Wi-Fi, функция позволяет оставаться на связи без необходимости искать точку, где сеть ловит лучше.

VoLTE, в свою очередь, полезен не только качеством звука. По словам эксперта, эта настройка позволяет не терять мобильный интернет во время разговора. Это удобно в повседневных ситуациях, когда во время звонка нужно открыть карту, посмотреть сообщение, проверить почту, зайти на сайт или воспользоваться приложением. Кроме того, соединение при таком сценарии обычно устанавливается быстрее, чем при обычном вызове.

Джакония советует хотя бы один раз проверить, доступны ли эти функции на устройстве, даже если в целом качество связи пользователя устраивает. На смартфонах Android нужные пункты обычно находятся в разделах, связанных с мобильной сетью, SIM-картой или вызовами. На iPhone их, как правило, ищут в настройках сотовой связи. Названия могут немного отличаться в зависимости от модели и версии операционной системы, но чаще всего речь идет о VoLTE и «звонках по Wi-Fi».

При этом возможность включить такие функции зависит не только от самого смартфона, но и от поддержки со стороны оператора. Если нужного переключателя в меню нет, это еще не означает, что с устройством что-то не так. Иногда функция становится доступна после обновления системы, перезагрузки телефона или активации соответствующей услуги. В такой ситуации разумно сначала проверить обновления программного обеспечения, а затем при необходимости уточнить условия у своего оператора.

По словам специалиста, после включения эти настройки обычно работают автоматически и не требуют от пользователя дополнительных действий. Человек продолжает пользоваться смартфоном как обычно, но в ряде случаев получает более стабильную связь, лучшее качество звука и меньше неудобств в повседневной жизни.

«Это как раз тот случай, когда почти незаметная настройка может ощутимо повлиять на комфорт. Многие просто никогда не заходят в этот раздел, хотя на практике разница в качестве звонков может быть вполне заметной», — резюмировал Александр Джакония.

