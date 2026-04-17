FT: Рютте и фон дер Ляйен не пригласили в Париж на встречу по Ормузскому проливу

Франция ограничила список участников предстоящего саммита по Ормузскому проливу, отказавшись включать в него генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на трех официальных лиц.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (слева) и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (слева) и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

По словам собеседников FT, французская сторона дважды отвергла предложение Великобритании о том, чтобы позвать господ Рютте и фон дер Ляйен на встречу в Париже. В Елисейском дворце считают, что на саммите должны присутствовать только главы стран ЕС.

Во встрече также не будет участвовать ни сам президент США Дональд Трамп, ни один из членов его администрации. При этом премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон пообещали оперативно сообщить американскому коллеге об итогах консультаций.

Необходимость саммита возникла из-за обострения ситуации в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. ВМС США с 13 апреля начали блокаду морских перевозок, связанных с иранскими портами по обе стороны пролива. При этом американская сторона утверждает, что суда, не имеющие отношения к Ирану, могут свободно проходить по этому маршруту.

Государства, поддерживающие возобновление судоходства в Ормузском проливе, провели уже несколько консультаций по этому поводу. Часть из них состоялась еще до объявленного Дональдом Трампом двухнедельного перемирия с Ираном, когда морской коридор блокировала сама республика.