В Ростовской области назначили пять мировых судей

В ходе заседания Законодательного собрания Ростовской области парламентарии избрали пять мировых судей.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мировой судьей участка №8 Белокалитвинского судебного района на трехлетний срок полномочий назначена Елена Кравцова, участка №1 Красносулинского судебного района — Елена Абраменко, участка №2 Матвеево-Курганского судебногой района — Екатерина Кравченко.

Кроме того, без ограничения срока полномочий Дмитрий Замковой назначен в Белокалитвинский судебный район Ростовской области, на судебный участок № 5, а должность мирового судьиучастка №7 Сальского судебного района назначен Юрий Тарасов.

Наталья Шинкарева

