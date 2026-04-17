В Екатеринбурге за пять лет отреставрировали 20 объектов культурного наследия

С 2020 года в Екатеринбурге отреставрировали 20 объектов культурного наследия (ОКН), при этом доля памятников, требующих консервации или реставрации, снизилась с 24% до 13%, передают в городской администрации. Всего на территории Среднего Урала находится 1,8 тыс. ОКН — большое их количество находится в областном центре.

По словам директора Городского центра охраны памятников Леонида Генина, в этом году планируется завершить ремонт Центра культуры и искусств Верх-Исетский — ранее там из-за проблем с кровлей частично обрушилась карнизная часть, также требовался ремонт фасада. В скором времени возобновятся работы в Доме Метенкова.

Кроме того, на базе Екатеринбургской академии современного искусства к сентябрю планируется создать Школу креативных индустрий. Благодаря передаче части ОКН новым собственникам некоторые из них уже обрели новую жизнь. В этом году среди таких — Дом купца Сапожникова (ул. Горького, 49) и помещение в доме 1955 года постройки на перекрестке улиц Стахановская, 1 – Орджоникидзе, 10.

Господин Генин отметил, что передача памятников в собственность компаний позволяет городу избавляться от неиспользуемых объектов и зарабатывать — эти средства направляются на реставрацию объектов. «Город поменял свое отношение к ОКН, которые не используются. Было принято решение: с невостребованными для муниципальных нужд объектами надо расставаться и искать инвесторов, потому что пустующие здания разрушаются. Отмечу, что мы начали эту работу раньше, чем на федеральном уровне»,— сказал он.

Ирина Пичурина