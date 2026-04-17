На «Космический полумарафон» в Самаре зарегистрировались более 4,5 тысяч участников

Более 4,5 тысяч участников зарегистрировались на «Космический полумарафон» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, являющегося партнером забега.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На дистанцию выйдет рекордное количество участников за всю историю первого легкоатлетического старта региона — на 21% больше, чем в 2025 году. Среди них самыми активными участниками из других городов стали жители Москвы, Ульяновска, Бузулука, Казани и Оренбурга. Наибольшим интересом пользуются дистанции 3 и 10 км.

