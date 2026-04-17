«Сейчас состоятельные клиенты предпочитают кастомизированные решения»

Накануне Форума по инвестициям и трейдингу «Инвест Базар’26» экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов поговорил с заместителем начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгением Бересневым о том, как инвесторам ориентироваться в выборе инструментов в текущих условиях и какие изменения произошли в предпочтениях и подходах частных клиентов к инвестированию.

— Мы хотим поговорить про то, как сейчас инвесторам выбирать инструменты в текущих условиях. Я, наверное, предложу для начала обсудить влияние внешних факторов, макроэкономики на соотношение, о котором очень многие говорят, — вклады и другие продукты. Как меняется модель инвестирования, если она меняется, с учетом этих факторов и всех изменений внешнего фона?

— Мы стали замечать существенные изменения еще несколько лет назад. В целом можно сказать, что состоятельные клиенты сейчас все активнее переходят от классической сберегательной модели к инвестиционно-сберегательной. Если в 2024 году на инвестиционные продукты приходилось 27% их общего портфеля в банке, то в 2025-м — уже 30%, то есть уже больше. А в этом году мы ожидаем рост инвестиционного портфеля состоятельных клиентов до 38%.

— В этих предпочтениях инвестиционных продуктов есть ли какая-то доля того, что больше интересно? На рынке говорят чаще об облигационных предпочтениях, нежели фондовых. Вы это тоже замечаете?

— Это в целом общий тренд, и как только ключевая ставка стала снижаться, конечно же, клиенты стали часть своих активов из депозитов постепенно перемещать в облигационные инструменты. По механике, по уровню риска они максимально релевантные или сопоставимые с депозитами. С точки зрения получения дохода они, согласитесь, достаточно похожи.

— Хорошо, тогда логичный вопрос вам как представителю банковского сектора: какие инвестиционные продукты, в том числе из тех новых, которые востребованы, вы предлагаете клиентам?

— Мы постоянно работаем над развитием линейки инвестпродуктов. Сейчас состоятельные клиенты предпочитают кастомизированные решения, которые дают возможность зафиксировать высокий процент по вкладу на срок от 3 до 12 месяцев и одновременно получить инвестиционный продукт, позволяющий получить доход более высокий, чем по вкладу, в случае роста рыночных активов.

Если говорить про инструменты, которые мы активно развиваем, я бы отметил сервис инвестиционного консультирования, когда у клиента появляется инвестиционный эксперт, который находится постоянно в рынке в режиме 24/7 и своей экспертизой помогает клиенту принять или даже отказаться от каких-то решений.

— Евгений, если попробовать заглянуть дальше чуть-чуть, в горизонт нескольких месяцев, может быть, осени, может быть, конца года, какие вы видите потенциальные изменения?

— Если заглянуть на несколько месяцев вперед, хотя бы до конца года, ожидаем, что, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, доходность по классическим банковским вкладам, останется еще достаточно привлекательной. То есть мы не видим радикального снижения. Доходности по вкладам будут более чем актуальны. Но инвесторы все чаще будут задумываться и выбирать дополнительные инструменты фондового рынка. В первую очередь, это облигационные, низкорисковые инструменты, которые позволят на несколько процентных пунктов иметь потенциальную доходность даже выше, чем ставка по банковскому депозиту.

Мы считаем, что именно такая гибридная модель, когда в портфеле клиента, помимо вкладов, будет появляться все больше инструментов консервативных, облигационных, будет отражать тренд текущего года.

— Ключевое слово — диверсификация?

— Абсолютно верно. Клиенты будут активно добавлять в свои портфолио инструменты альтернативных инвестиций. Мы говорим про драгоценные металлы, про любые инструменты, которые не коррелируют напрямую с риском фондового рынка, в том числе это и фонды недвижимости, позволяющие клиентам получать достаточно стабильный, предсказуемый доход, и в целом тоже превышающий ставку по вкладам.