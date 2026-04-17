Экс-начальник следственного отдела регионального СКР останется под домашним арестом

Пермский краевой суд оставил в силе постановление о продлении домашнего ареста бывшему руководителю следственного отдела по городу Чайковский СУ СКР Павлу Чепкасову. Как сообщает пресс-служба краевого суда, мера пресечения будет действовать до 27 сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Павла Чепкасова было возбуждено 20 октября 2025 года руководителем сразу по нескольким статьям УК РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий в группе лиц, об организации этого преступления, а также о фальсификации доказательств.

После возбуждения уголовного дела господин Чепкасов был уволен из СКР. Около пяти месяцев он провел в СИЗО, потом суд изменил меру пресечения на домашний арест.