Неурожаи и климатические изменения спровоцировали дефицит какао-бобов, и шоколадные плитки становятся «золотыми». Но ученые не дремлют и предлагают оригинальный выход из шоколадного кризиса: они научились выращивать лакомство в лаборатории. По крайней мере, об этом заявляют бельгийский пищевой гигант Puratos и стартап California Cultured.

Как пишет Futurism, компании отобрали идеальные какао-растения с нужными вкусовыми и ароматическими свойствами, взяли их клетки и поместили в резервуары с питательной средой. Таким образом они планируют вырастить специальную ткань, из которой создадут лабораторные плитки шоколада. Ожидается, что продукт появится уже в 2026 году, а по вкусу он будет неотличим от настоящего (без содержания примесей).

Однако для компаний дешевле это не будет, отмечают сами ученые. Производство искусственного шоколада существенно дороже, чем продукта из живых какао-бобов. Хотя если лабораторный шоколад окажется коммерчески жизнеспособным, это может иметь огромные последствия для индустрии объемом свыше $100 млрд, которая построена на труде мелких фермеров в странах Глобального Юга.

Ученые из Великобритании недавно сделали очередное заявление: темный шоколад замедляет старение. У людей с высоким содержанием теобромина в крови (который как раз есть в какао-бобах) биологические часы тикали медленнее. Конечно, не стоит заменять ужин целой плиткой шоколада, но кусочек темного с несладким чаем — плюс не только к настроению.

Анна Кулецкая