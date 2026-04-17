Апелляция отменила решение о возврате мандата бывшему депутату Шульге

Приморский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей незаконным досрочное прекращение полномочий депутата законодательного собрания Геннадия Шульги. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Шульга

Фото: Законодательное Собрание Приморского края Геннадий Шульга

В феврале Фрунзенский райсуд Владивостока обязал заксобрание восстановить мандат господина Шульги, который был лишен полномочий в 2025 году из-за пропуска шести заседаний комитета по социальной политике и защите прав граждан. В парламенте посчитали, что это «систематическое неисполнение» депутатом его обязанностей. Однако господин Шульга доказал, что федеральным законом предусмотрена ответственность только за отсутствие на пленарных заседаниях. Соответствующая норма краевого закона была аннулирована.

Тем не менее 17 апреля апелляция пришла к выводу, что на момент принятия оспариваемых решений «положения закона Приморского края о статусе депутата являлись действующими», то есть восстановлению полномочия Геннадия Шульги не подлежат.

«Это ситуативное решение, призванное не допустить мое возвращение в заксобрание до сентябрьских выборов,— прокомментировал “Ъ” бывший депутат.— Есть практика Верховного суда: если закон отменяется, то все решения на его основе тоже отменяются, и граждане, пострадавшие от применения незаконного закона, восстанавливаются в правах. Если потребуется, дойду до Верховного суда».

В мае 2022 года Геннадий Шульга подписал обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить СВО. После этого его исключили из фракции КПРФ.

Алексей Чернышев, Владивосток