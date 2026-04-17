Петербургский адвокат задержан по делу о покушении на убийство 1997 года

В Санкт-Петербурге задержали адвоката, которого подозревают в покушении на убийство, которое было совершено в 1997 году. Следователи считают, что 7 октября 1997 года подозреваемый поджидал жертву в подъезде дома на улице Уточкина и потом произвел не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, сообщили в городском управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге адвоката подозревают в покушении на убийство, совершенном в 1997 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый полагал, что потерпевший умер к тому моменту, когда он скрылся с места происшествия. Однако пострадавший выжил благодаря оперативной медицинской помощи.

Дело расследуют по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). В ходе повторного изучения материалов следователи заново допросили потерпевшего и провели процедуру опознания по фотографиям, что позволило установить причастность подозреваемого.

По месту жительства фигуранта провели обыски. Ему предъявили обвинение, в ближайшее время суд определит меру пресечения. Расследование продолжается.

Матвей Николаев