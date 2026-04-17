Прокуратура Удмуртии проверит приказ о сокращении штата в Глазовской больнице

Медицинский профсоюз «Действие» направил в прокуратуру обращение с требованием внести протест на приказ о сокращении числа ставок в Глазовской межрайонной больнице (ГМБ). Копию документа медучреждения во «ВКонтакте» опубликовал оргсекретарь объединения Александр Золотарев.

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», в приказе «О внесении изменений в штатное расписание» (№178) говорится о сокращении 21 ставки врачей, медперсонала и уборщиц в девяти отделениях. В частности, с 1 апреля родильное отделение ГМБ потеряет две ставки акушерки, три — медсестры. При этом открываются 10 ставок санитаров и медсестер, 0,5 — терапевта.

В профсоюзе опасаются, что оптимизация приведет к серьезному ухудшению качества оказания медпомощи в северных районах Удмуртии. Господин Золотарев допустил, что снижение врачебных ставок может быть связано с увольнением специалистов, среднего и младшего медперсонала — с оптимизацией расходов в виде «последовательного замещения стационарной помощи на амбулаторную».

На заявление «Действия» ответили в минздраве республики. «Никаких решений о сокращении медперсонала не планируется. Штатное расписание учреждения должно соответствовать объемам утвержденной бесплатной медпомощи в рамках территориальной программы ОМС. Людей не сокращают, убирают только лишние ставки»,— цитирует ведомство издание «Сусанин».

По данным минздрава, количество родов в ГМБ за последние несколько лет сократилось, поэтому штатное расписание корректируется исходя из объемов. Медучреждение ведет работу по привлечению врачей и медперсонала.