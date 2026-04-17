По делу о сходе поезда в Ульяновске обвинили инженера

Суд назначил запрет определенных действий первому подозреваемому по делу о сходе пассажирского состава в Ульяновской области. Им оказался инженер, проводивший техосмотр железной дороги. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили в СКР.

Как установило следствие, 27 марта инженер получил расшифровку дефектограммы по участку Куйбышевской железной дороги. Он выявил дефекты полотна, однако не начал вторичный, более детальный контроль. Из-за этого не было найдено повреждение, ставшее причиной излома рельса.

Сход пассажирского поезда произошел 3 апреля на перегоне станций Путевой и Бряндино. Всего с рельсов сошли восемь вагонов, пострадали более 80 пассажиров. Следствие оценивает ущерб инфраструктуре «РЖД».

Никита Черненко