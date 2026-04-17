Жительница Новочеркасска отдала мошенникам 2 млн рублей для перевода на «безопасный счет»

В Новочеркасске возбуждено дело по факту телефонного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Потерпевшей по делу проходит 25-летняя местная жительница. Она обратилась в отдел полиции с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. По словам женщины, ей позвонил мужчина, представившись курьером службы доставки. В ходе разговора она сообщила «курьеру» код, который пришел ей на телефон. В дальнейшем женщине стали поступать звонки от неизвестных, которые сообщили женщине о необходимости «обезопасить» ее денежные средства. Для дальнейших действий ей необходимо было скачать специальное приложение. Действуя по инструкции мошенников, потерпевшая перевела денежные средства в размере около двух миллионов рублей, думая, что переводит деньги на «безопасный счет»,— говорится в сообщении.

Вскоре связь с неизвестными прервалась, а переписки были удалены.

