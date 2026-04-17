В Нижнекамске возбудили уголовное дело в отношении директора детской музыкальной школы № 6. Ее подозревают в мошенничестве на 847 тыс. руб., сообщает Нижнекамская городская прокуратура.

В Нижнекамске директора музыкальной школы подозревают в мошенничестве

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, руководитель учреждения систематически получала деньги за фиктивно трудоустроенного родственника.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Кроме того, директора уволили в связи с утратой доверия.

Анна Кайдалова