Жителя Перми заподозрили в финансировании экстремистской деятельности
УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность жителя Перми, причастного к финансированию экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник в период с 26 августа 2021-го по 26 января 2022 года переводил деньги неправительственной некоммерческой организации, признанной на территории РФ экстремистской. Подозреваемый задержан.
Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).