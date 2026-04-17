Жителя Перми заподозрили в финансировании экстремистской деятельности

УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность жителя Перми, причастного к финансированию экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник в период с 26 августа 2021-го по 26 января 2022 года переводил деньги неправительственной некоммерческой организации, признанной на территории РФ экстремистской. Подозреваемый задержан.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).