ЦДООСО стал Госархивом социально-политической истории Свердловской области

С 15 апреля Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) официально переименован в Государственный архив социально-политической истории Свердловской области (ГАСПИСО), сообщило управление архивами региона.

Выставка архивных документов в ЦДООСО

Фото: Елена Медведева Выставка архивных документов в ЦДООСО

«За новым наименованием — не перемена, а развитие. Мы сохраняем все традиции Центра документации, продолжаем бережно хранить и открывать для исследователей уникальные документы по истории общественно-политических организаций региона»,— говорится в сообщении.

ЦДООСО был создан в 1991 году на базе бывшего партийного архива Свердловского обкома КПСС, который ведет свою историю с 1920 года, когда было создано Уральское бюро Комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б). До 1991 года он комплектовался документами органов, организаций и учреждений КПСС и ВЛКСМ. С 1992 года ЦДООСО начал осуществлять сбор, хранение и использование документов общественных объединений (ассоциаций, движений, обществ, партий, союзов, федераций, фондов), действующих на территории Свердловской области.

Николай Яблонский