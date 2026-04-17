Сумма налоговых доначислений гражданам и бизнесу в Башкирии выросла в 2,5 раза

В прошлом году Федеральная налоговая служба доначислила физическим и юридическим лицам Башкирии около 13,2 млрд руб., следует из отчета агентства FinExpertiza.

Доначисления производились по итогам камеральных и выездных налоговых проверок. В сумму дополнительных обязательных платежей вошли недоимки и штрафы, возникшие из-за перерасчета налоговой базы граждан и бизнеса. Пени в составе доначислений не учитываются.

По сравнению с 2024 годом, сумма доначислений и штрафов в Башкирии выросла более чем в 2,5 раза (тогда она составляла 5,22 млрд руб.). В два раза увеличился средний размер доначислений, возникших по итогам одной выездной проверки: если в позапрошлом году он немногим превышал 31,9 млн руб., то в 2025-м — 64,1 млн руб.

По совокупному объему доначислений и штрафов Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе после Самарской области, тогда как год назад республику опережал еще и Татарстан. Всего на Башкирию, Самарскую область и Татарстан, согласно данным последнего отчета, приходится более половины всего объема начислений в округе, который в 2025 году оказался немного ниже 67,8 млрд руб. По стране Башкирия заняла восьмое место.

В целом по России доначисления выросли в полтора раза, до 706,9 млрд руб. Половина дополнительных обязательных платежей приходится на НДС, 30,4% — на налог на прибыль.

