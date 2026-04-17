В Мурино вторые сутки ищут десятилетнего мальчика

В городе Мурино Ленинградской области ведутся поиски десятилетнего мальчика, который 16 апреля около 18:00 ушел на прогулку и не вернулся. Заявка в поисковый отряд «ЛизаАлерт» поступила от матери ребенка ночью, к операции привлечены автономные поисковые группы.

По данным пресс-службы «ЛизаАлерт», мальчик ранее не пропадал

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным пресс-службы петербургского отряда «ЛизаАлерт», мальчик ранее не пропадал. «Поиск ведется силами автономных групп, готовится выезд»,— сообщил представитель отряда информационному агентству ТАСС.

Приметы пропавшего: рост 145 см, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в красную куртку, темно-синие штаны и зеленые ботинки. Информация о ребенке размещена на официальном сайте поискового отряда. Волонтеры просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении мальчика, сообщить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» или в полицию.

Кирилл Конторщиков