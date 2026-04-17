С 8 мая запустят скоростной поезд Самара — Уфа, который станет пилотным проектом

С 8 мая между Самарой и Уфой начнет курсировать «Ласточка». Скоростной поезд станет пилотным проектом для запуска аналогичных маршрутов в другие регионы. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Время в пути между двумя столицами составит 6 часов 28 минут. Маршрутом предусмотрены остановки на девяти станциях, включая Кинель, Похвистнево, Новоотрадную и Бугуруслан. Из Самары поезд будет отправляться в 17:30 (MSK+1) по пятницам и выходным. Из Уфы «Ласточка» отправится в 06:50 по субботам и воскресеньям (MSK+2).

«Это пилотный проект. Мы будем анализировать пассажиропоток, востребованность этой модели перевозок и экономические параметры маршрута. Ключевой критерий успеха — стабильный спрос на поездки по выходным. При положительных результатах будем принимать решение о запуске аналогичных туристических маршрутов — до Оренбурга, Саратова и других городов, которые сейчас прорабатываются в рабочем порядке», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

