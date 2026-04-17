Александр Пешиков заявил об участии в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму

Депутат Воронежской областной Думы Александр Пешиков подал документы на участие в предварительном голосовании партии и прошел все необходимые формальные процедуры.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Подача документов проходила в присутствии членов регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования. Участие в мероприятии принял, в частности, первый заместитель секретаря воронежского реготделения партии, руководитель фракции «Единой России» в областной Думе Виктор Логвинов.

Александр Пешиков отметил, что его решение принять участие в ПГ обдуманное и взвешенное.

«Почему «Единая Россия»? Потому что её ценности — это мои ценности: семья, патриотизм, ответственность и забота о людях, поддержка наших бойцов СВО, развитие территорий и это не только про большие города, но и глубинку. Партия даёт возможность работать в команде сильных людей и реальные рычаги для решения задач»,- подчеркнул парламентарий.

Добавим, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В этом году выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.