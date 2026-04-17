Корпорация развития вскрыла банковскую гарантию по объектам ОЭЗ «Кулибин»

АО «Корпорация развития Нижегородской области» как заказчик строительства особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске взыскивает с «Русского народного банка» средства по независимой банковской гарантии. Руснарбанк в 2024 году обеспечивал обязательства по исполнению контракта на строительство производственно-промышленного комплекса на территории АО ДПО «Пластик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Однако генподрядчик «Стандартстрой» не выполнил свои обязательства, и заказчик обратился к банку-гаранту. В процессе судебных тяжб Руснарбанк добровольно перечислил почти 100 млн руб., корпорация подала заявление на взыскание еще 17 млн.

Как пояснил гендиректор «Корпорации развития Нижегородской области» Игорь Ищенко, они отказались от услуг ООО «Стандартстрой», которое в срок не смогло построить четыре корпуса ОЭЗ «Кулибин». «Работы возобновлены, сейчас на объекте работает новый генподрядчик. Рассчитываем сдать корпуса в течение 2026 года», — пояснил руководитель заказчика.

Иван Сергеев