«Болельщиков ждет несколько любопытных противостояний»

Вечером 17 апреля матчем «Ростов»—«Сочи» стартует 25-й тур РПЛ. Пока первую строчку в турнирной таблице занимает «Краснодар». «Зенит» отстает от лидера на одно очко, а на третье место по итогам сезона претендуют сразу четыре команды — «Локомотив», «Балтика», ЦСКА и «Спартак». Что ждет болельщиков в ближайший уикенд, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Чемпионская гонка в РПЛ продолжается. Очное противостояние «Зенита» и «Краснодара» турнирную таблицу не изменило, и теперь лидерам предстоит добывать очки в матчах с не столь грозными соперниками. Хотя это как посмотреть.

«Зенит» отправляется в Махачкалу. Местное «Динамо» тренирует Вадим Евсеев, который настроил дагестанский клуб на атаку. Правда, тренера в последние пару недель чаще вспоминают после ярких интервью, обильно сдобренных ненормативной лексикой, но при этом его команда отобрала очки у крепкой «Балтики» и «Локомотива», забив им по два мяча. Но букмекеры не верят в подвиги «Динамо», и «Зенит» свое возьмет, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«"Динамо" Махачкала по-другому стала выглядеть с Евсеевым, но, думаю, против "Зенита" у них нет шансов. Вопрос, на какой минуте забьют гости. Думаю, в этом матче сюрпризов не будет».

«Краснодар» свой матч проводит дома, но с командой, которая претендует на бронзу, — калининградской «Балтикой». Здесь, по идее, тоже с фаворитом все понятно, но не стоит забывать, что «Балтика» обыгрывала ЦСКА и «Спартак» и у того же «Краснодара» очки отбирала.

Кроме матчей с участием лидеров, в 25-м туре болельщиков ждет еще несколько любопытных противостояний. Так, ЦСКА сойдется на выезде с «Крыльями Советов». Армейцы в последнее время теряют очки, к тому же ходят слухи о конфликтах внутри команды. Так что игра в Самаре должна ответить болельщикам на многие вопросы. Пока главный тренер красно-синих Фабио Челестини пытается быть позитивным:

«Понятно, что расположение, состояние духа сложное, но команда очень хорошо работает, команда приободренная. Мы в трех очках от третьего места находимся, мы в полуфинале Кубка России. Единственный российский клуб, который что-то выиграл в этом году, это мы. Поэтому я бы ни с кем не поменялся из других тренеров».

Еще один матч, который наверняка вызовет интерес поклонников футбола, «Спартак»—«Ахмат». Тут и эксперименты с составом наставника красно-белых Хуана Карседо, и спартаковское прошлое тренера «Ахмата» Станислава Черчесова. К тому же все это в столице. Матч «Спартак»—«Ахмат» позволит клубам оценить перспективы, считает комментатор Александр Аксёнов:

«У грозненцев, может быть, мотивации поменьше с точки зрения турнирной таблицы. Но с точки зрения именно игры со "Спартаком" для них это будет очень крутой матч. Они смогут показать, на что способны, и в следующем сезоне будут биться за что-то другое. Ну а "Спартак" бьется за тройку лидеров, этим все сказано».

В рамках 25-го тура РПЛ «Спартак» — единственный московский клуб, который играет дома. Все остальные столичные команды отправляются на выезд. «Локомотив» — в Оренбург, а «Динамо» — в Нижний Новгород, к «Пари НН». В свободном доступе на телеканале «Матч ТВ» можно будет увидеть три игры. «Крылья Советов»—ЦСКА в субботу, 18 апреля, в 14:30. В это же время в воскресенье, 19-го, встречу «Динамо» Махачкала—«Зенит», а в 19.30 — «Краснодар»—«Балтика».

Владимир Осипов